Курс валют на 30 июня: доллар и евро резко подешевели
30 июня 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро и доллар продолжают ослабевать относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,17 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже резко подешевела. Курс евро остановился на отметке 32,30, что на 44 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,18 – 27,20.
- Евро – 32,32 – 32,35.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,07 гривны, продажа – 27,28 гривны.
- Евро: покупка – 32,17 гривны, продажа – 32,57 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.
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