Офіційний курс долара та євро

У середу, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,17 гривні, що на 22 копійки менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж різко подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,30, що на 44 копійки менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,18 – 27,20.

Євро – 32,32 – 32,35.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,07 гривні, продаж – 27,28 гривні.

Євро: купівля – 32,17 гривні, продаж – 32,57 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США у 2021 році залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість долара зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року вартість долара зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу