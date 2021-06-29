Курс валют на 29 июня: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро
29 июня 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На вторник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро и доллар ослабли относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,39 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта немного подешевела. Курс евро остановился на отметке 32,74, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,33 – 27,35.
- Евро – 32,72 – 32,74.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,21 гривны, продажа – 27,45 гривны.
- Евро: покупка – 32,43 гривны, продажа – 32,84 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд считает, что курс доллара в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара поднимется до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.
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