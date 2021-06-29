Курс валют на 29 июня: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На вторник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро и доллар ослабли относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,39 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Интересно Погоня за возможностями: эксперты поделились секретами поиска выгодных инвестиций

Европейская валюта немного подешевела. Курс евро остановился на отметке 32,74, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,33 – 27,35.

Евро – 32,72 – 32,74.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,21 гривны, продажа – 27,45 гривны.

Евро: покупка – 32,43 гривны, продажа – 32,84 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд считает, что курс доллара в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара поднимется до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года стоимость доллара поднимется до гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала