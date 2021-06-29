Офіційний курс долара та євро
У вівторок, 29 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,39 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта трішки подешевшала. Курс євро зупинився на позначці 32,74, що на 5 копійок менше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,33 – 27,35.
- Євро – 32,72 – 32,74.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,21 гривні, продаж – 27,45 гривні.
- Євро: купівля – 32,43 гривні, продаж – 32,84 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабінет Міністрів України заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд вважає, що курс долара у 2021 році залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість долара підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу