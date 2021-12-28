Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,23 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,82 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,24 – 27,26.

Евро – 30,83 – 30,86.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,32 гривны.

Евро: покупка – 30,55 гривны, продажа – 30,95 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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