Курс валют на 28 мая: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро начали падать по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 28 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,52 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты вновь начала дешеветь. Курс остановился на отметке 33,56 , что на 11 копеек меньше, чем в четверг.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,50 – 27,52.

Евро – 33,54 – 33,56.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,41 гривны, продажа – 27,60 гривны.

Евро: покупка – 33,31 гривны, продажа – 33,69 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар США.

гривны за доллар США. По прогнозу МВФ, курс американского доллара в текущем году не превысит отметку в 27,98 .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты определили, что среднегодовой курс гривни будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года поднимется до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года поднимется до гривны. В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала