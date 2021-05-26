Курс валют на 26 мая: евро снова существенно слетело в цене

На среду, 26 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро снова начали расти относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 26 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,45 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает зростатиты в цене. Курс остановился на отметке 33,66, что на 16 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,48 – 27,50.
- Евро – 33,66 – 33,68.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,37 гривны, продажа – 27,55 гривны.
- Евро: покупка – 33,30 гривны, продажа – 33,68 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 оставаться на уровне 27,98 .
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты ожидают, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс остановиться на уровне 28,20 гривны.
- В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году американский доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
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