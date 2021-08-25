Официальный курс доллара и евро

В среду, 25 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,67 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день

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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,12 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в понедельник.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,67 – 26,69.

Евро – 31,14 – 31,17.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,61 гривны, продажа – 26,82 гривны.

Евро: покупка – 30,96 гривны, продажа – 31,37 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны , а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны .