Курс валют на 24 июня: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На четверг, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро стремительно укрепляется относительно украинской гривны, тогда как доллар немного подешевел.
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 27 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта вновь подорожала. Курс евро остановился на отметке 32,60, что на 14 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,35 – 27,38.
- Евро – 32,73 – 32,77.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,19 гривны, продажа – 27,40 гривны.
- Евро: покупка – 32,33 гривны, продажа – 32,74 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.
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