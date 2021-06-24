Официальный курс доллара и евро

В четверг, 24 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 27 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Обратите внимание Все что нужно: книги, фильмы и курсы, которые помогут новичку стать успешным инвестором

Европейская валюта вновь подорожала. Курс евро остановился на отметке 32,60, что на 14 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,35 – 27,38.

Евро – 32,73 – 32,77.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,19 гривны, продажа – 27,40 гривны.

Евро: покупка – 32,33 гривны, продажа – 32,74 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала