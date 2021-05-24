Курс валют на 24 мая: Нацбанк ослабил курсы доллара и евро

На понедельник, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро снова начали падать по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 24 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,45 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты снова начала падать. Курс остановился на отметке 33,47, что на 4 копейки меньше, чем в последнюю пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,42 – 27,44.

Евро – 33,40 – 33,43.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,37 гривны, продажа – 27,56 гривны.

Евро: покупка – 33,26 гривны, продажа – 33,52 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне не выше 29,1 гривны за доллар США.

гривны за доллар США. МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 оставаться на уровне 27,98 .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты считают, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс вырастет до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года курс вырастет до гривны. В Минэкономики планируют, что к 2024 году национальная валюта США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала