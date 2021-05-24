Курс валют на 24 мая: Нацбанк ослабил курсы доллара и евро

На понедельник, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро снова начали падать по украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 24 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,45 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты снова начала падать. Курс остановился на отметке 33,47, что на 4 копейки меньше, чем в последнюю пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,42 – 27,44.
- Евро – 33,40 – 33,43.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,37 гривны, продажа – 27,56 гривны.
- Евро: покупка – 33,26 гривны, продажа – 33,52 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне не выше 29,1 гривны за доллар США.
- МВФ прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 оставаться на уровне 27,98 .
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики финансисты считают, что среднегодовой курс гривны будет на уровне 27,90 за доллар, а в конце года курс вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики планируют, что к 2024 году национальная валюта США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 каналаМы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.