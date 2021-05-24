Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 24 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,45 гривні, що на 1 копійку менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову почала падати. Курс зупинився на позначці 33,47, що на 4 копійки менше, ніж в останню п'ятницю. 

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар – 27,42 – 27,44.
  • Євро – 33,40 – 33,43.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,37 гривні, продаж – 27,56 гривні.
  • Євро: купівля – 33,26 гривні, продаж – 33,52 гривні.

Прогноз курсу гривні

  • Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні не вище 29,1 гривні за долар США.
  • МВФ прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98.
  • У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти вважають, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс виросте до 28,20 гривні.
  • У Мінекономіки планують, що до 2024 року національна валюта США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу