Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 24 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,45 гривні, що на 1 копійку менше, ніж в попередній банківський день.
Цікаво Секрети успішного виходу на пенсію: що радять мільярдери та гуру інвестицій
Натомість вартість європейської валюти знову почала падати. Курс зупинився на позначці 33,47, що на 4 копійки менше, ніж в останню п'ятницю.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,42 – 27,44.
- Євро – 33,40 – 33,43.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,37 гривні, продаж – 27,56 гривні.
- Євро: купівля – 33,26 гривні, продаж – 33,52 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні не вище 29,1 гривні за долар США.
- МВФ прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти вважають, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс виросте до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки планують, що до 2024 року національна валюта США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу