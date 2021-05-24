Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 24 травня, Нацбанк встановив офіційний курс американського долара на рівні 27,45 гривні, що на 1 копійку менше, ніж в попередній банківський день.

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Натомість вартість європейської валюти знову почала падати. Курс зупинився на позначці 33,47, що на 4 копійки менше, ніж в останню п'ятницю.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,42 – 27,44.

Євро – 33,40 – 33,43.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,37 гривні, продаж – 27,56 гривні.

Євро: купівля – 33,26 гривні, продаж – 33,52 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні не вище 29,1 гривні за долар США.

гривні за долар США. МВФ прогнозує, що курс американського долара протягом 2021 року залишатиметься на рівні 27,98 .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фінансисти вважають, що середньорічний курс гривні буде на рівні 27,90 за долар, а наприкінці року курс виросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року курс виросте до гривні. У Мінекономіки планують, що до 2024 року національна валюта США може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Детальніше про це йдеться в сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу