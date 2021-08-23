Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 23 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,65 гривны.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,16 гривны. С пятницы стоимость доллара и евро не изменилась.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,67 – 26,69.
- Евро – 31,14 – 31,17.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,60 гривны, продажа – 26,82 гривны.
- Евро: покупка – 30,95 гривны, продажа – 31,37 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны, а в конце года украинская гривна упадет до 29,40 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала