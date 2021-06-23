Курс валют на 23 июня: доллар и евро снова существенно выросли в цене

На среду, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро стремительно укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 23 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 30 гривны, что на 11 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты стремительно пошла вверх. Курс евро остановился на отметке 32,46, что на 18 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,32 – 27,34.

Евро – 32,51 – 32,53.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,37 гривны.

Евро: покупка – 32,23 гривны, продажа – 32,61 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара в текущем году не превысит отметку в 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс украинской гривны будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость нацвалюты США возрастет до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года стоимость нацвалюты США возрастет до гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала