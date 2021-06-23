Офіційний курс долара та євро

У середу, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27, 30 гривні, що на 11 копійок більше, ніж в попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти стрімко пішла вгору. Курс євро зупинився на позначці 32,46, що на 18 копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,32 – 27,34.

Євро – 32,51 – 32,53.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,15 гривні, продаж – 27,37 гривні.

Євро: купівля – 32,23 гривні, продаж – 32,61 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс американського долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара у поточному році не перетне позначку у 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс української гривні коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до 28,20 гривні.

за долар, а наприкінці року вартість нацвалюти США зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу