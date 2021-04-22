Курс валют на 22 апреля: сколько стоят доллар и евро
На четверг, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Курсы доллара и евро разнопланово развиваются в украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 22 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 28,05 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,69, что на 4 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,06 – 28,09.
- Евро – 33,70 – 33,73.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка –27,92 гривны, продажа – 28,12 гривны.
- Евро: покупка –33,42 гривны, продажа – 33,79 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
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