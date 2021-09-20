Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 20 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,70 гривны, на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 31,46 гривны, что на 9 копеек больше, чем в последнюю пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,66 – 26,68.

Евро – 31,34 – 31,36.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,61 гривны, продажа – 26,80 гривны.

Евро: покупка – 31,21 гривны, продажа – 31,54 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики говорится, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны .