Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 20 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,70 гривны, на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 31,46 гривны, что на 9 копеек больше, чем в последнюю пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,66 – 26,68.
- Евро – 31,34 – 31,36.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,61 гривны, продажа – 26,80 гривны.
- Евро: покупка – 31,21 гривны, продажа – 31,54 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики говорится, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала