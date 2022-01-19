Доллар и евро снова резко подорожали: курс валют на 19 января
19 января 2022 , 09:06Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,41 гривны, что на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже растет. Курс евро остановился на уровне 32,34 гривны, что на 28 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,37 – 28,39.
- Евро – 32,24 – 32,26.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,54 гривны.
- Евро: покупка – 32,03 гривны, продажа – 32,49 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.
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