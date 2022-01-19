Официальный курс доллара и евро

В среду, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,41 гривны, что на 29 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Обратите внимание Простые правила формирования собственного бюджета: как добиться финансовой стабильности

Стоимость европейской валюты тоже растет. Курс евро остановился на уровне 32,34 гривны, что на 28 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,37 – 28,39.

Евро – 32,24 – 32,26.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,54 гривны.

Евро: покупка – 32,03 гривны, продажа – 32,49 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

К темы Доллар продолжает стремительно расти: где граница