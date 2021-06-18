Курс валют на 18 июня: НБУ установил диаметрально противоположную стоимость доллара и евро

На пятницу, 18 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар продолжает стремительно дорожать относительно украинской гривны, тогда как евро существенно упал в цене.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 18 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,17 гривны, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато европейская валюта существенно подешевела. Курс евро остановился на отметке 32,44 что на 33 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,21 – 27,23.
- Евро – 32,46 – 32,49.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,02 гривны, продажа – 27,23 гривны.
- Евро: покупка – 32,31 гривны, продажа – 32,71 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в 2021 году не переступит отметку в 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс украинской гривны будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость национальной валюты США возрастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.
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