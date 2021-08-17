Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,65 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже продолжает падать в цене. Курс евро остановился на уровне 31,36 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,73 – 26,75.

Евро – 31,47 – 31,50.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,62 гривны, продажа – 26,82 гривны.

Евро: покупка – 31,23 гривны, продажа – 31,59 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 29,20 гривны , а к концу года украинская гривна упадет до 29,40 гривны.