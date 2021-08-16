Курс валют на 16 августа: гривна начала неделю с укрепления относительно доллара и евро
16 августа 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабли относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,69 гривны, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже минимально подешевела. Курс евро остановился на уровне 31,39 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,64 – 26,66.
- Евро – 31,35 – 31,37.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,64 гривны, продажа – 26,84 гривны.
- Евро: покупка – 31,19 гривны, продажа – 31,54 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 29,20 гривны, а завершит год украинская гривна с курсом 29,40 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала