Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 16 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,69 гривны, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно Цены на нефть снова изменятся: что эксперты рекомендуют инвесторам

Европейская валюта тоже минимально подешевела. Курс евро остановился на уровне 31,39 гривны, что на 3 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,64 – 26,66.

Евро – 31,35 – 31,37.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,64 гривны, продажа – 26,84 гривны.

Евро: покупка – 31,19 гривны, продажа – 31,54 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабинет Министров Украины заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Министерстве экономики также считают, что в 2024 году среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 29,20 гривны , а завершит год украинская гривна с курсом 29,40 гривны .