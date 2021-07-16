Курс валют на 16 июля: Нацбанк снова укрепил гривну
16 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают слабеть относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 16 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже подешевела на 1 копейку. Курс евро остановился на отметке 32,23 гривны .
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,26 – 27,28.
- Евро – 32,21 – 32,23.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка - 27,16 гривны, продажа - 27,34 гривны.
- Евро: покупка - 32,05 гривны, продажа - 32,37 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.
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