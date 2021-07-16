Курс валют на 16 июля: Нацбанк снова укрепил гривну

На пятницу, 16 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают слабеть относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 16 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже подешевела на 1 копейку. Курс евро остановился на отметке 32,23 гривны .

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,26 – 27,28.

Евро – 32,21 – 32,23.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка - 27,16 гривны, продажа - 27,34 гривны.

Евро: покупка - 32,05 гривны, продажа - 32,37 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс американского доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала