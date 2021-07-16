Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 16 липня, Нацбанк встановив офіційний курс долара США на рівні 27,29 гривні, що на 1 копійку менше, ніж в попередній банківський день.

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Європейська валюта теж подешевшала на 1 копійку. Курс євро зупинився на позначці 32,23 гривні.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,26 – 27,28.

Євро – 32,21 – 32,23.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,16 гривні, продаж – 27,34 гривні.

Євро: купівля – 32,05 гривні, продаж – 32,37 гривні.

Прогноз курсу гривні

Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс американського долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року залишиться на рівні 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки фахівці дійшли згоди щодо того, що середньорічний курс долара США коливатиметься на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше інформації про це можна знайти у сценарії розвитку економіки.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу