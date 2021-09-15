Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 15 сентября

На среду, 15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар обесценивается относительно украинской гривны, тогда как евро минимально вырос.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,63 гривны, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день

Интересно Фурор на мировых биржах: какие компании могут "выстрелить" в ближайшие годы

Зато стоимость европейской валюты начала расти. Курс евро остановился на уровне 31,46 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,65 – 26,67.

Евро – 31,51 – 31,53.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,60 гривны, продажа – 26,78 гривны.

Евро: покупка – 31,29 гривны, продажа – 31,61 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала