Офіційний курс долара та євро
У середу, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,63 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день
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Натомість вартість європейської валюти почала зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,46 гривні, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,65 – 26,67.
- Євро – 31,51 – 31,53.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,78 гривні.
- Євро: купівля – 31,29 гривні, продаж – 31,61 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2021 році
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні, а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.
- У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу