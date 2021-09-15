Офіційний курс долара та євро

У середу, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,63 гривні, що на 6 копійок менше, ніж в попередній банківський день

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Натомість вартість європейської валюти почала зростати. Курс євро зупинився на рівні 31,46 гривні, що на 2 копійки більше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,65 – 26,67.

Євро – 31,51 – 31,53.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,60 гривні, продаж – 26,78 гривні.

Євро: купівля – 31,29 гривні, продаж – 31,61 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу