Курс валют на 15 апреля: евро продолжает стремительно дорожать, доллар немного подешевел
На четверг, 15 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро диаметрально противоположно развиваются в украинской гривны.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 15 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,97 гривны, на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Обратите внимание Forbes назвал самых успешных венчурных инвесторов мира: имена первой пятерки
Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,47 что на 15 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,89 – 27,91.
- Евро – 33,34 – 33,37.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,84 гривны, продажа – 28,04 гривны.
- Евро: покупка – 33,14 гривны, продажа – 33,52 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабинет министров Украины заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американского доллара в течение 2021 останется на уровне 27,98.
- В Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью