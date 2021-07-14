Официальный курс доллара и евро
В среду, 14 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27, 32 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже немного подорожала. Курс евро остановился на отметке 32,37, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27.30 – 27.32.
- Евро – 32,27 – 32,29.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,17 гривны, продажа – 27,35 гривны.
- Евро: покупка – 32,11 гривны, продажа – 32,43 гривны.
Прогноз курса гривны
- Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала