Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 13 декабря

На понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты снова снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,45 гривны, что на 23 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,90 – 26,92.

Евро – 30,36 – 30,38.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,88 гривны, продажа – 27,11 гривны.

Евро: покупка – 30,24 гривны, продажа – 30,66 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала