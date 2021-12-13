Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Обратите внимание Простые правила формирования собственного бюджета: как добиться финансовой стабильности
Стоимость европейской валюты снова снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,45 гривны, что на 23 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,90 – 26,92.
- Евро – 30,36 – 30,38.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,88 гривны, продажа – 27,11 гривны.
- Евро: покупка – 30,24 гривны, продажа – 30,66 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.