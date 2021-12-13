Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 13 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,02 гривні, що на 8 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти знову знизилася. Курс євро зупинився на рівні 30,45 гривні, що на 23 копійки менше, ніж минулої п'ятниці.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,90 – 26,92.
- Євро – 30,36 – 30,38.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,88 гривні, продаж – 27,11 гривні.
- Євро: купівля – 30,24 гривні, продаж – 30,66 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки зазначили, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.