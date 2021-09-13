Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 13 сентября

На понедельник, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают обесцениваться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,67 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день

Интересно Фурор на мировых биржах: какие компании могут "выстрелить" в ближайшие годы

Стоимость европейской валюты тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,58 гривны, что на 4 копейки меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,74 – 26,76.

Евро – 31,64 – 31,66.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,64 гривны, продажа – 26,85 гривны.

Евро: покупка – 31,39 гривны, продажа – 31,75 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Правительство заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала