Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 13 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,67 гривні, що на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день

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Вартість європейської валюти теж продовжує падати. Курс євро зупинився на рівні 31,58 гривні, що на 4 копійки менше, ніж минулої п'ятниці.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,74 – 26,76.

Євро – 31,64 – 31,66.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,64 гривні, продаж – 26,85 гривні.

Євро: купівля – 31,39 гривні, продаж – 31,75 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Уряд заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні .

. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні .

. У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти зазначили, що середньорічний курс долара буде залишатися на рівні 27,90 гривні , а наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

, а наприкінці року його вартість зросте до гривні. У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року українська гривня впаде до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу