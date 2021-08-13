Курс валют на 13 августа: Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро

На пятницу, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар слабеет относительно украинской гривны, тогда как евро постепенно укрепляется.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 13 августа, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,76 гривны, на 4 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно Цены на нефть снова изменятся: что эксперты рекомендуют инвесторам

Зато стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 31,42 гривны, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,73 – 26,75.

Евро – 31,35 – 31,37.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,73 гривны, продажа – 26,93 гривны.

Евро: покупка – 31,25 гривны, продажа – 31,59 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала