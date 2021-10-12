Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,36 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,50 гривны, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,34 – 26,36.

Евро – 30,49 – 30,51.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,28 гривны, продажа – 26,47 гривны.

Евро: покупка – 30,28 гривны, продажа – 30,62 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год По прогнозу Международного валютного фонда , курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны , однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года – поднимется до 28,60 гривны .