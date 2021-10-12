Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,36 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже продолжает расти. Курс евро остановился на уровне 30,50 гривны, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,34 – 26,36.
- Евро – 30,49 – 30,51.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,28 гривны, продажа – 26,47 гривны.
- Евро: покупка – 30,28 гривны, продажа – 30,62 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала