Официальный курс доллара и евро

В среду, 11 августа, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,75 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже стремительно падать. Курс евро остановился на уровне 31,36 гривны, что на 17 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,78 – 26,80.

Евро – 31,38 – 31,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,71 гривны, продажа – 26,91 гривны.

Евро: покупка – 31,28 гривны, продажа – 31,65 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

государственный год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.