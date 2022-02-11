Доллар и евро снова падают в цене: курс валют на 11 февраля
11 февраля 2022 , 10:08Читати новину українською
На пятницу, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают по отношению к украинской гривне.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,88 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты несколько выросла. Курс евро остановился на уровне 32,00 гривны,что на 3 копейки больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллары – 27,89 – 27,91.
- Евро – 31,82 – 31,84.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,06 гривны.
- Евро: покупка – 31,67 гривны, продажа – 32,06 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.