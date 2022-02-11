Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 11 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,88 гривні, що на 10 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти дещо зросла. Курс євро зупинився на рівні 32,00 гривні, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долари – 27,89 – 27,91.
- Євро – 31,82 – 31,84.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 27,82 гривні, продаж – 28,06 гривні.
- Євро: покупка – 31,67 гривні, продаж – 32,06 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.