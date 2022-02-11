Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,88 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты несколько выросла. Курс евро остановился на уровне 32,00 гривны, что на 3 копейки больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллары – 27,89 – 27,91.

Евро – 31,82 – 31,84.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,06 гривны.

Евро: покупка – 31,67 гривны, продажа – 32,06 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.