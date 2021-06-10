Курс валют на 10 июня: НБУ снова существенно укрепил гривну

На четверг, 10 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают падать относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 10 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,09 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты снова упала. Курс евро остановился на отметке 33,02, что на 9 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,08 – 27,10.

Евро – 33,07 – 33,09.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,98 гривны, продажа – 27,19 гривны.

Евро: покупка – 32,76 гривны, продажа – 33,15 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 .

. В МВФ считают, что курс американского доллара в течение 2021 оставаться на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию в том, что среднегодовой курс украинской нацвалюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года курс поднимется до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года курс поднимется до гривны. В Минэкономики прогнозируют, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше информации об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала