Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,28 гривны, на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты начала расти. Курс евро остановился на отметке 32,31, что на 2 копейки больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,30 – 27,33.

Евро – 32,37 – 32,40.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,15 гривны, продажа – 27,34 гривны.

Евро: покупка – 32,03 гривны, продажа – 32,38 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

Международного валютного фонда считает, что курс американского доллара к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала