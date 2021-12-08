Доллар и евро неожиданно упали в цене: курс валют на 8 декабря

На среду, 8 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро теряют позиции относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 8 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,33 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 30,73 гривны, что на 18 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,27 – 27,29.

Евро – 30,67 – 30,69.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,21 гривны, продажа – 27,40 гривны.

Евро: покупка – 30,56 гривны, продажа – 30,94 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а к концу года он вырастет до 28,10 гривны.

а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.

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