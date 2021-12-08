Официальный курс доллара и евро
В среду, 8 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,33 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 30,73 гривны, что на 18 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,27 – 27,29.
- Евро – 30,67 – 30,69.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,21 гривны, продажа – 27,40 гривны.
- Евро: покупка – 30,56 гривны, продажа – 30,94 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а к концу года он вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.
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