Офіційний курс долара та євро

У середу, 8 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,33 гривні, що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти теж впала. Курс євро зупинився на рівні 30,73 гривні, що на 18 копійок менше, ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,27 – 27,29.

Євро – 30,67 – 30,69.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,21 гривні, продаж – 27,40 гривні.

Євро: купівля – 30,56 гривні, продаж – 30,94 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У Мінекономіки експерти зазначили у консенсус-прогнозі, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а на кінець року він зросте до 28,10 гривні.

, а на кінець року він зросте до У проєкт бюджету на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року ця цифра зросте до 28,70 гривні за долар.

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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу