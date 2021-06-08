Курс валют на 8 июня: доллар продолжает стремительно обесцениваться

На вторник, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Курсы доллара и евро снова изменились относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,19 гривны, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты немного выросла. Курс евро остановился на отметке 33,07, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,21 – 27,23.
- Евро – 33,14 – 33,16.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,07 гривны, продажа – 27,27 гривны.
- Евро: покупка – 32,80 гривны, продажа – 33,18 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1.
- Эксперты МВФ прогнозируют, что курс доллара в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики экономисты пришли к соглашению, что среднегодовой курс нацвалюты будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года цена поднимется до 28,20 гривны.
- В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
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