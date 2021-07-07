Официальный курс доллара и евро

В среду, 7 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,24 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта вновь упала в цене. Курс евро остановился на отметке 32,26, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,29 – 27,31.

Евро – 32,28 – 32,31.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,13 гривны, продажа – 27,33 гривны.

Евро: покупка – 32,12 гривны, продажа – 32,46 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международного валютного фонда прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала