Официальный курс доллара и евро
В среду, 7 июля, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,24 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта вновь упала в цене. Курс евро остановился на отметке 32,26, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,29 – 27,31.
- Евро – 32,28 – 32,31.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,13 гривны, продажа – 27,33 гривны.
- Евро: покупка – 32,12 гривны, продажа – 32,46 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международного валютного фонда прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты отметили, что среднегодовой курс доллара будет колебаться в пределах 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала