Доллар и евро продолжают обесцениваться: курс валют на 5 ноября
5 ноября 2021 , 08:50Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,19 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 30,28 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,16 – 26,18.
- Евро – 30,19 – 30,21.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,14 гривны, продажа – 26,32 гривны.
- Евро: покупка – 30,11 гривны, продажа – 30,44 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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