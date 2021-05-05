Официальный курс доллара и евро

В среду, 5 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,73 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Обратите внимание Несмотря на бум заказов: Ferrari отложила свои финансовые цели на год

Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,51, что на 13 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,78 – 27,81.

Евро – 33,55 – 33,57.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,61 гривны, продажа – 27,81 гривны.

Евро: покупка – 33,25 гривны, продажа – 33,68 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98 .

В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала