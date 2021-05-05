Официальный курс доллара и евро
В среду, 5 мая, Нацбанк установил официальный курс американского доллара на уровне 27,73 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты продолжает расти. Курс остановился на отметке 33,51, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,78 – 27,81.
- Евро – 33,55 – 33,57.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,61 гривны, продажа – 27,81 гривны.
- Евро: покупка – 33,25 гривны, продажа – 33,68 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 останется на уровне 27,98 .
- В Минэкономики считают, что до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала