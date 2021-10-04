Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 4 октября
4 октября 2021 , 08:45Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар остался на прежнем уровне, а евро укрепляется по украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,61 гривны.
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Зато стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 30,87 гривны, что на 5 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,61 – 26,63.
- Евро – 30,87 – 30,89.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,50 гривны, продажа – 26,70 гривны.
- Евро: покупка – 30,62 гривны, продажа – 30,98 гривны.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала